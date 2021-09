US Open: Daniil Medvedev im Finale gegen Djokovic oder Zverev

Im Finale am Sonntag trifft der Weltranglistenzweite auf den Sieger des mit Spannung erwarteten Duells zwischen dem Weltranglistenersten Novak Djokovic und Olympiasieger Alexander Zverev, das in der Nacht zum Samstag (1 Uhr MESZ) steigt. (US Open: Alexander Zverev - Novak Djokovic im LIVETICKER)