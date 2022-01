Australian Open: Rafael Nadal jetzt Rekordchampion! So unmöglich schien sein Triumph

Als Nadal dann am Sonntag in Melbourne - nach fünf Stunden und 24 Minuten, nach fünf Sätzen und zweien, die er zurückgelegen hatte - zum finalen Aufschlag ausholte, wirkte er ganz ruhig, wie jemand, der schon alles erlebt hat, der schon tausend Schritte gegangen ist und für den der letzte winzig scheint im Angesicht all dessen, was zuvor auf ihm gelastet hatte.