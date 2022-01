Otte und Koepfer in der zweiten Runde von Melbourne ausgeschieden

Am Mittwoch sind in Melbourne noch Olympiasieger Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 3) und Yannick Hanfmann (Karlsruhe), der auf Superstar Rafael Nadal trifft, gefordert. Am Donnerstag kämpft auch Routinier Philipp Kohlschreiber (Augsburg) um den Einzug in die dritte Runde. Alle drei deutschen Teilnehmerinnen im Einzel waren hingegen schon in der ersten Runde gescheitert.