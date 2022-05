French Open: Für Alexander Zverev geht es gegen Carlos Alcaraz um mehr als das Halbfinale

Dies ist vor allem an den wiederholten Ansetzungen der Alcaraz-Partien für den Court Philippe Chatrier, dem größten Stadion in Paris, und auch an Spielzeiten festzumachen. Die waren vor den Viertelfinals ein Thema auf der Anlage - allerdings in erster Linie mit Blick auf das elektrisierende 59. Duell zwischen dem Grand-Slam-Rekordchampion Nadal und Titelverteidiger Djokovic. (SERVICE: Alle Spiele des Tages)