Tennis, French Open: "Vielleicht mein letztes Spiel" - plant Nadal Karriereende?

Plant Nadal also ein baldiges Karriereende? „Ich spiele lieber am Tag, ich kenne Roland Garros am Tag. Und mir ist bewusst, dass ich nicht weiß, was im nächsten Jahr passieren wird“, erklärte der French-Open-Rekordsieger und ergänzte: „In dieser Phase meines Lebens und meiner Karriere kann, mit allem was ich habe, alles geschehen.“