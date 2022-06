Wimbledon 2022 Heute LIVE im TV, Stream, Ticker: Infos, Favoriten, Spielplan & TV-Übertragung

Im vergangenen Jahr zog sie auf ihrem Lieblingsbelag ins Halbfinale ein und verlor erst gegen die überragende Barty, in diesem Jahr zeigte Kerbers Formkurve bereits auf Sand nach oben, jedoch endete ihre Generalprobe in Bad Homburg früh. Insgesamt sind 13 Deutsche (7 Männer, 6 Frauen) am Start.