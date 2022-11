"BJK Cup": Stosur bringt Australien ins Finale

Australiens Tennisspielerinnen sind beim Finalturnier des Billie Jean King Cups in Glasgow ins Endspiel eingezogen. Der siebenmalige Champion setzte sich am Samstag mit 2:1 gegen Großbritannien durch und spielt damit am Sonntag gegen die Schweiz oder Tschechien um seinen ersten Titel beim früher Fed Cup genannten Turnier seit 1974.