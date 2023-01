Australian Open: Djokovics Vater reagiert auf Russland-Eklat

Novak Djokovics Vater Srdjan wird auf den Besuch der Halbfinal-Partie seines Sohnes bei den Australian Open am Freitag verzichten.

Seine Familie habe „die Schrecken von Krieg miterlebt, und wir wünschen uns nur Frieden“, teilte Srdjan Djokovic zudem mit. Zuvor hatte der ukrainische Botschafter in Australien die Veranstalter in Melbourne aufgefordert, ihn vom Turnier auszuschließen.

Forderung nach klarer Positionierung

Djokovic Senior gab an, dass er nach dem Halbfinalsieg gegen den Russen Andrej Rublew „draußen bei den Fans von Novak“ gewesen sei, wie er es nach allen Spielen seines Sohnes getan habe, um zu feiern und Fotos mit Fans zu machen. „Ich hatte nicht die Absicht, in diese Sache verwickelt zu werden“, hieß es in dem Statement zu den vieldiskutierten Bildern.