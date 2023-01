Australian Open: Topstars fürchten irren Netflix-Fluch! Kyrgios, Ruud, Jabeur & Co. schon betroffen

Sowohl Fans als auch Journalisten spekulieren bzw. witzeln genau darüber - doch was hat Netflix mit einem Tennisturnier in Melbourne zu tun? (NEWS: Alles zu den Australian Open)

Am 13. Januar brachte der Streaming-Dienst die neue Serie „Break Point“ raus. Im Fokus stehen dabei zehn Tennis-Stars aus der ATP und WTA, deren Leben in fünf Episoden sowohl sportlich wie auch privat gezeigt werden.

Ein Tennis-Star nach dem anderen scheidet aus

Und das scheint jetzt Einfluss auf das Abschneiden bei den Australian Open zu haben. Denn ein Spieler nach dem anderen aus der Serie musste entweder absagen oder scheiterte überraschend früh in Melbourne.

So zogen bereits drei Spieler kurz nach Erscheinen der Folgen von den Australian Open zurück. Betroffen waren Nick Kyrgios , Ajla Tomljanovic und Paula Badosa, die alle kurzfristig absagen mussten.

Doch damit nicht genug. Weitere große Namen mussten bereits frühzeitig wieder die Heimreise antreten. Geheimfavorit Matteo Berrettini, der 2021 das Wimbledon-Finale erreich hatte, unterlag dabei bereits in Runde 1 Andy Murray. Und der Brite führte den Fluch in Runde zwei gleich weiter. In einem epischen Thriller warf der dreimalige Grand-Slam-Sieger auch Thanasi Kokkinakis aus dem Turnier.