Australian Open: Sebastian Korda begräbt Titel-Hoffnung - Aufgabe gegen Chatschanow

Der 22-Jährige konnte sein Viertelfinale gegen den Russen Karen Chatschanow am Dienstag in Melbourne nicht beenden, beim Stand von 6:7 (5:7), 3:6, 0:3 gab er aufgrund von Handgelenksproblemen auf. Für Korda wäre es der erste Einzug in die Runde der letzten Vier bei einem Grand Slam gewesen. (NEWS: Alles zum Tennis)