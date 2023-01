Australian Open: Sabalenka erstmals Grand-Slam-Siegerin - Sieg über Rybakina

Die 24-Jährige setzte sich in einem umkämpften Endspiel in Melbourne mit 4:6, 6:3, 6:4 gegen Wimbledonsiegerin Jelena Rybakina durch. Sabalenka, die aus Belarus stammt, ist die erste neutrale Athletin, die ein Majorturnier gewinnt. Sie hat in diesem Jahr keines ihrer elf Matches verloren.