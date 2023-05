French Open in Paris: Erster Deutscher gescheitert

Tennisprofi Oscar Otte ist bei den French Open in Paris an seiner Auftakthürde gescheitert. Der Kölner verlor mit 5:7, 6:4, 1:6, 6:7 (2:7) gegen den Russen Alexander Schewtschenko und verpasste es, zum zweiten Mal in seiner Karriere in die zweite Runde von Roland Garros einzuziehen.