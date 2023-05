Bundestrainer Kohlmann: Weniger Druck könnte Zverev helfen

Tennis-Bundestrainer Michael Kohlmann hofft, dass Alexander Zverev bei den French Open ohne Druck zu seiner Bestleistung finden kann. "Der Fokus liegt gerade nicht so stark auf ihm international gesehen. Vielleicht hilft ihm das sogar", sagte Kohlmann vor dem Turnierbeginn in Paris am Sonntag dem SID. Zverev könne "durch sportliche Leistung wieder in diesen Fokus rücken, den er ja auch möchte".