Wimbledon 2023: Sie schreibt in London ein bittersüßes Märchen

Oft sind es erst die ganz großen Themen, die Menschen ihr Leben plötzlich in einem ganz anderen Licht sehen lassen.

Geburt und Tod, Krankheit und Krieg: Wer einschneidende Erfahrungen macht, bekommt einen veränderten Blick auf die Welt. Und Tennis -Star Elina Svitolina hat zuletzt gleich mehrere dieser Erfahrungen in kurzer Zeit erlebt.

Die Bilder von Leid und Zerstörung aus der Heimat infolge des russischen Angriffskriegs sind allgegenwärtig in Svitolinas Kopf. „Mein Team und ich machen uns andauernd Gedanken, wem wir helfen, wo wir unterstützen können“, sagt die 28-Jährige - und räumt ein, wie belastend es doch sei, mental so gar keine Auszeit mehr zu haben.

Dabei möchte Svitolina den Moment ja eigentlich genießen: In Wimbledon schreibt sie schließlich ihr ganz besonderes Tennismärchen. Nicht nur, dass sie im Viertelfinale nun auch die viermalige Grand-Slam-Turniersiegerin Iga Swiatek aus dem Weg geräumt hat - noch wesentlich bemerkenswerter ist in diesem Zusammenhang, dass die Rechtshänderin erst vor neun Monaten Mutter geworden ist.

Mutter, Comeback - und nun Wimbledon-Halbfinale

Im April gab Svitolina, die mit dem französischen Profi Gael Monfils verheiratet ist, dann ihr Comeback auf der Tour nach einjähriger Baby-Pause, gewann in Straßburg ihren ersten WTA-Titel nach der Schwangerschaft - und steht nun unverhofft mit einer Wildcard im Halbfinale des Londoner Rasen-Klassikers.

„Jeden Moment, den ich nicht auf dem Court stehe, checke ich, wie es meiner Familie und meinen Freunden geht, wie die Situation in der Ukraine ist“, sagt sie. Es ist ein ständiger innerer Konflikt.

Ukraine-Krieg auch ein innerer Konflikt

Die Verbundenheit mit ihren Landsleuten in seit nunmehr mehr als 500 Tagen andauernden Krieg ist Belastung und Mission zugleich. „Ich weiß, wie wichtig das für die Leute ist“, so Svitolina, die nun um ihr erstes Grand-Slam-Finale kämpft.

Immerhin lerne sie in diesen Tagen „die schweren Momente nun etwas leichter zu nehmen“, wie sie Wilander verriet. „Der Krieg hat mich stärker gemacht“, sagt die 28-Jährige. „Mental sehe ich schwierige Situationen auf dem Platz nicht mehr als Desaster an“, es gebe „schlimmere Dinge im Leben.“

Auch Handschlag-Wirbel mit Azarenka

Der Politik entfliehen kann Svitolina in Wimbledon nicht: Ihr Match gegen die belarussische Konkurrentin Viktoria Azarenka war - wie schon diverse (bela)russisch-ukrainische Duelle vom Wirbel um die Verweigerung des sonst üblichen Handschlags überschattet.

In diplomatischer Mission war Svitolina dann auch hinterher, als sie die Organisatoren der großen Turniere aufforderte, ihre Haltung zu dem Thema klarer zu kommunizieren, um weitere Irritationen bei Fans zu vermeiden. Sowohl bei den French Open als auch in Wimbledon kam es zu Buhrufen bei den Handshake-Verweigerungen - diesmal traf der Volkszorn Azarenka, obwohl die respektvoller mit Svitolina umging als ihre Landsfrau Aryna Sabalenka in Paris.