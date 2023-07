Wimbledon: Wirbel nach Azarenka-Geste - klärende Ansage gefordert

Die Geste erinnerte an die von US-Kugelstoßerin Raven Saunders, die bei der Olympia-Siegerehrung 2021 mit gekreuzten Armen während der Siegerehrung gegen Unterdrückung demonstrierte.

Was genau Azarenka sagen wollte mit ihrer Geste - die auch Assoziationen mit Handschellen und Verhaftungen weckte -, wurde dagegen durch ihre Äußerungen nach dem Match nur noch rätselhafter.

Gleich zwei Aufgaben in Wimbledon

Gleich zwei Aufgaben in Wimbledon

Wimbledon: Wirbel um Azarenka nach Aus

Was in Wimbledon wohl nicht alle Fans auf dem Court wussten: Die beiden Tennis-Profis hatten sich angesichts des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine bereits im Vorfeld darauf verständigt, nach dem Match auf ein Händeschütteln zu verzichten. Switolina hatte auch schon mehrfach deutlich gemacht, dass sie russischen und belarussischen Kolleginnen aktuell nicht die Hand geben will.