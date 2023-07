Wimbledon: Zverev mäkelte wegen ihm - nun winkt dem Youngster mit der Gucci-Tasche der große Wurf

Aber es lasse ihn doch fragend zurück, warum der 21-jährige Südtiroler in den verregneten ersten Tagen öfter auf Plätzen mit Dächern spielen durfte als er und andere arriviertere Spieler: „Da gab es auch andere Namen, die im Tennis bisher mehr erreicht haben als Jannik.“

Im Nachhinein lässt sich die von Zverev kritisierte Entscheidung der Platzplan-Macher nun als prophetisch werten: Während Zverev längst ausgeschieden ist, hat Sinner in London den bislang größten Erfolg seiner Karriere erzielt.

Am heutigen Freitag steht der Youngster mit der Gucci-Tasche zum ersten Mal in seiner Karriere bei einem der vier Grand Slams im Halbfinale - wo er nun Novak Djokovic auf ihn wartet, der größtmögliche Brocken.

Auch wenn die Chancen da eher schlecht stehen für Sinner: Eine besondere Geschichte hat er schon jetzt geschrieben. Multitalent Sinner hätte nämlich auch eine Karriere in einer ganz anderen Sportart machen können.

Skifahren oder Tennis? Sinner musste sich entscheiden

Der 1,88-Meter-Mann stammt aus der Autonomen Provinz Bozen, aus Sexten, also von dort, wo die Kinder doch eher mit zwei Brettern an den Füßen aufwachsen als mit einem Schläger in der Hand. Sinner spielte auch Fußball, aber besonders gut war er als Skirennläufer.