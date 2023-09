Drama-Aus bei US Open! Eine legendäre Karriere endet unter Tränen

Große Emotionen bei den US Open!

Am Ende hielt es die Zuschauer nicht mehr auf ihren Plätzen. Standing Ovations für John Isner, der gerade das Match gegen Michael Mmoh verloren hatte , und noch - mit seinem Gesicht in den Händen verborgen - auf seiner Bank saß.

Dann ließ der 2,08 Meter große Amerikaner auch vor allen Augen im Stadion und an den Fernsehern seinen Tränen freien Lauf. Obwohl bei den US Open standesgemäß nur der Gewinner nach dem Match noch auf dem Court zum Interview gebeten wird, durfte auch Isner nach seinem letzten Profi-Spiel zum Publikum sprechen. Die Fans forderten es sogar regelrecht ein.

Unter Tränen! Isner dankt seinen Fans

Als der Hüne seine Gefühle am Mikrofon beschreiben sollte, konnte er kaum klare Worte fassen. „Ja, es ist hart. Ich denke gerne, dass ich so hart arbeite, wie ich kann ...“, sagte der 38-Jährige, ehe seine Stimme wegbrach.

Sichtlich enttäuscht, mit zitternden Händen und in Tränen aufgelöst, schaffte er es wenige Momente später wieder, sich zu fangen. „Deshalb habe ich mein ganzes Leben lang so hart gearbeitet, um in solchen Atmosphären zu spielen“, sagte der aktuell noch auf Platz 157 der Weltrangliste stehende Tennis-Star.