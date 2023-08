US Open: Tennis-Star scheitert sensationell bereits in Runde 1! Überraschungs-Aus für Sakkari

Die Weltranglistenerste Iga Swiatek hat den ersten Schritt zur erfolgreichen Titelverteidigung bei den US Open locker gemeistert. Die vierfache Grand-Slam-Siegerin aus Polen schlug in ihrem Erstrundenmatch in New York die Schwedin Rebecca Peterson in nur 59 Minuten mit 6:0, 6:1.

Swiatek trifft in der zweiten Runde nun auf die Australierin Daria Saville.

Doch die erste Runde lieferte am Montag bereits große Überraschungen: Der Weltranglistenvierte Holger Rune ist bei den US Open in New York überraschend bereits in der ersten Runde gescheitert.

Am Montag verlor der dänische Tennis-Youngster, der als einer der wenigen Spieler eine positive Bilanz gegen Novak Djokovic (2:1, beide jüngsten Duelle gewonnen) besitzt, unerwartet gegen den ungesetzten Spanier Roberto Carballes Baena mit 4:6, 6:4, 3:6, 2:6.

Der ohnehin schon recht leichte Draw des Serben ist damit noch ein Stück einfacher geworden.

Grand-Slam-Fluch von Sakkari geht weiter

Auch die Weltranglisten-156. Rebeka Masaraova gewann überraschend gegen die Griechin Maria Sakkari in zwei Sätzen mit 6:4 6:4. Die Achte der Weltrangliste ist damit der erste prominente Name im Damen-Feld, der aus New York abreisen muss.

Sakkari scheiterte damit zum dritten Mal in Folge in der ersten Runde eines Grand Slam.