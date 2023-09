Großer Zoff um Gerard Piqué - Tennis-Star Wawrinka erhebt schwere Vorwürfe

Wer beim Davis Cup noch an volle Hallen und Gänsehaut-Atmosphäre denkt, schwelgt wohl in den meisten Fällen in alten Zeiten. Denn heute findet sich nicht selten fast das exakte Gegenteil vor, wie der dreimalige Grand-Slam-Champion Stan Wawrinka zu seinem Entsetzen einmal mehr feststellt - und dies auch auf Video festhält.

So postete der Schweizer auf X (ehemals Twitter) ein kleines Video, was er beim Davis-Cup-Gruppenduell zwischen der Schweiz und Frankreich in Manchester aufgenommen hatte. Viele Zuschauer finden sich in diesem Ausschnitt allerdings nicht.