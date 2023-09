Nach Krimi: Siegemund erreicht Doppel-Halbfinale der US Open

Tennisprofi Laura Siegemund hat in der Doppelkonkurrenz der US Open nach großem Kampf das Halbfinale erreicht. Die 35-Jährige aus Metzingen gewann mit ihrer russischen Partnerin Wera Swonarewa ihr 3:12 Stunden langes Viertelfinalmatch am Mittwoch gegen das Duo Wiktoria Asarenka/Beatriz Haddad Maia aus Belarus und Brasilien mit 5:7, 7:5, 6:4. Um das Finalticket geht es gegen das US-amerikanisch-brasilianische Team Jennifer Brady und Luisa Stefani.