US Open: Nach Tränen-Drama! Siegemund im Finale

Laura Siegemund steht zum zweiten Mal in ihrer Karriere im Doppel-Finale der US Open. Die 35-Jährige aus Metzingen besiegte an der Seite ihrer russischen Partnerin Wera Swonarewa, mit der sie bereits 2020 in New York triumphiert hatte, Jennifer Brady (USA) und Luisa Stefani (Brasilien) mit 6:4, 6:1.