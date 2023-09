US Open: Shelton knackt Aufschlag-Rekord

US-Tennishoffnung Ben Shelton ist beim Heim-Grand-Slam ins Viertelfinale gestürmt . Der 20-Jährige siegte bei den US Open in der Runde der letzten 16 gegen seinen Landsmann Tommy Paul. Nun steht der Amerikaner aus Atlanta vor einem erneut reinen US-Duell gegen Frances Tiafoe.

Sheltons Geheimwaffe beim Achtelfinal-Sieg gegen Paul war sein Granaten-Aufschlag von bis zu 239 km/h. Damit stürmte der Publikumsliebling von Flushing Meadows nicht nur in die Herzen der Fans, sondern auch in die Rekordbücher der US Open.