Tennis: "Sehr müder" Zverev poltert nach Doppel-Pleite

Bittere Aus für Alexander Zverev in Peking! Das deutsche Tennis-Ass ist einen Tag nach seinem Viertelfinaleinzug im Einzel in der Doppel-Konkurrenz ausgeschieden.

„Sehr müde“: Zverev kritisiert Ansetzung

Keine gute Voraussetzung also für das Viertelfinale gegen den starken Chilenen Nicolas Jarry am Montag. Eine Woche nach seinem Turniersieg in Chengdu kommt für Zverev auf der Jagd nach seinem 22. ATP-Titel derzeit viel zusammen: In seinem Erstrundenmatch gegen Diego Schwartzman rebellierte der Magen, der Hamburger musste sich übergeben und kämpfte sich dennoch weiter - zwei Tage später dann folgte die schlaflose Nacht.