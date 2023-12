Große Tennis-Revolution bahnt sich an! "Super Tour" nach dem Vorbild der Formel 1?

Erleben wir die größte Tennis-Revolution seit vielen Jahren? Wie The Athletic berichtet, finden hinter den Kulissen derzeit Gespräche statt, die in einer neuen Super-Tour münden könnten.

Demnach streben die vier großen Gland-Slams derzeit eine Partnerschaft mit den (abseits von den Grand Slams) zehn größten Turnieren an, um so eine neue Premium-Tour zu schaffen.

Die Verantwortlichen wollen dabei wohl 14 Turniere in eine einzelne Tour verpacken, die einer Tennis-Version der Formel-1-Weltmeisterschaft ähneln könnte. Dies haben fünf Personen, die an den Gesprächen beteiligt sind, bestätigt, berichtet The Athletic.