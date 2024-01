Australian Open 2024: Herren-Finale mit Medvedev vs. Sinner, LIVE im TV, Stream, Ticker

Finale bei den Australien Open! Beim ersten Grand-Slam-Turniers des Jahres steht am Samstag das Männer-Finale auf dem Programm.

Die Rollenverteilung im Endspiel in Australien war selten offener. Mit Daniil Medvedev trifft die Nummer drei der Welt auf die Nummer vier der Welt Jannik Sinner. Der Italiener strebt nach seinem Halbfinal-Coup gegen Top-Favorit Novak Djokovic nach seinem ersten Triumph bei einem Grand-Slam-Turnier.

Leichter Favorit dürfte der erfahrenere Daniil Medvedev sein, der bereits ein drittes Finale nach 2021 und 2022 in Australien bestreitet. Zudem triumphierte der 27-Jährige 2021 bei den US-Open. Im Halbfinale rang Medvedev die deutsche Nummer ein Alexander Zverev nach 0:2-Satzrückstand noch nieder und zog so in sein viertes Grand-Slam-Finale ein.