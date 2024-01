Australian Open: Nebulöse Andeutungen nach dem Djokovic-Aus

Der Südtiroler Jannik Sinner durchkreuzte im Halbfinale den Traum des 36-Jährigen vom elften Titel Down Under und dem - quasi - fünften Turniersieg in Folge, unterbrochen von dem Corona-Fiasko 2022, als der Impfskeptiker wegen der damaligen Regelungen nicht nach Australien einreisen durfte.

Djokovic: „Ich war schockiert von meinem Level“

Djokovic war sichtlich angeschlagen nach der klaren Niederlage, bei der er sich erstmals bei einem Grand-Slam -Match in seiner Karriere - abgesehen von seiner Aufgabe im zweiten Satz gegen Tomas Berdych in Wimbledon 2017 - keinen einzigen Breakball erspielte.

Ob sich nun Shootingstar Sinner am Sonntag seinen ersten Major-Titel sichert oder Alexander Zverevs Bezwinger Daniil Medvedev seinen zweiten nach den US Open 2021: So oder so wird sich in Melbourne eine Zeitenwende vollziehen.