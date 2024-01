Australian Open heute live im TV und Stream: Setzt Siegemund ihren Höhenflug fort?

Setzt sich der Höhenflug von Laura Siegemund fort? An Tag vier der Australian Open wartet mit Lokalmatadorin Storm Hunter eine echte Herausforderung auf die Deutsche. Kann Siegemund nach dem Achtungserfolg gegen Ekaterina Alexandrova in Runde eins und dem Überraschungs-Coup beim United-Cup auch gegen einen Publikumsliebling bestehen?

Australian Open 2024 live im TV & Stream

Die DTB-Ladies sind überaus erfolgreich in das Turnier gestartet: Mit Tatjana Maria, Laura Siegemund und Tamara Korpatsch stehen gleich drei Damen in der zweiten Runde. Lediglich die junge Emma Seidel und die dreimalige Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber mussten in Runde eins die Segel streichen.

In einem packenden deutschen Duell konnte sich am Dienstagmorgen Alexander Zverev gegen Dominik Koepfer in vier Sätzen durchbeißen. Jan-Lennard Struff steht ebenfalls in der nächsten Runde.