Tennis-Star verkündet Rücktritt

Für Danielle Collin waren die Australian Open in Melbourne eine emotionale Achterbahn: In der zweiten Runde kassierte die US-Amerikanerin eine bittere Niederlage gegen die klar favorisierte Iga Swiatek. Collin schnupperte erst an der Sensation, lag im dritten Satz bereits mit 4:1 und zwei Breaks vorne. Doch dann hielt die 30-Jährige dem Druck nicht mehr stand und musste sich noch geschlagen geben.