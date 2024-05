Deutsche Tennis-Sensation bei den French Open: Schlägt er nochmal zu?

Auf gut Glück war er angereist, das Ranking des deutschen Youngsters war um ein Haar nicht gut genug für die Teilnahme an der Qualifikation - die Umstände jedoch umso besser: Aufgrund zahlreicher - auch verletzungsbedingter - Absagen, wurde Squire darüber informiert, dass er am wohl prestigeträchtigsten Turnier im Tennissport teilhaben darf - und das lediglich eine Stunde vor Spielbeginn.

Entsprechend gab sich auch die deutsche Tennishoffnung auf der Pressekonferenz. „Ich bin einfach nur happy, hier zu spielen“, er habe sich Hoffnungen gemacht. Nicht ohne Grund: Nach Siegen in der Qualifikation gegen Damir Dzumhur, Hugo Grenier und Andrea Vavassori stand Squire plötzlich - aus dem Nichts - im Hauptfeld der French Open.

Deutscher Qualifikant überrascht bei French Open

Nach etlichen Regenunterbrechungen und sämtlichen weiteren Herausforderungen hatte Purcell plötzlich Matchbälle - sechs an der Zahl. Doch Squire kämpfte sich zurück und verwandelte nach über dreieinhalb Stunden seinen dritten Matchball.

Er gewann denkbar knapp mit 7:6 (12:10) im fünften Satz und steht nun in der zweiten Runde von Roland Garros. „Ich muss das erst mal sacken lassen“, sagte der Debütant.

Schlägt deutsche Tennis-Sensation nochmal zu?

Mit dem an Nummer 21 gesetzten Félix Auger-Aliassime wartet eine große Herausforderung auf den deutschen Youngster. „In den letzten Monaten habe ich den Glauben an mich gefunden, dass ich mit den ganzen Jungs mithalten kann und sogar gewinnen kann“, sagte er kürzlich gegenüber dem Tennis Magazin .

Der Kanadier fühlt sich auf den europäischen Sandplätzen nicht sonderlich wohl, die Erfolgserlebnisse blieben jüngst aus. Prädestiniert also für Squire, um seine Erfolgsgeschichte fortzusetzen.

Für das Erreichen der zweiten Runde beim Grand-Slam-Turnier in Paris kassierte Squire 110.000 Euro Preisgeld, fast so viel wie in seiner gesamten Karriere. Die Erfolgsgeschichte scheint keine Grenzen zu kennen, womöglich auch gegen Superstar Félix Auger-Aliassime.