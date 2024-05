Nadal ratlos: „Was soll ich machen?“

„Ich spiele gegen einen der bestmöglichen Gegner, der das letzte Event gewonnen hat“, sagte Nadal im überfüllten Presseraum in Roland Garros vor dem Duell mit dem Olympiasieger, der zuletzt beim Masters in Rom triumphiert hatte: „Was soll ich machen? Ich versuche einfach, bereit zu sein.“

Nadal will „Desaster von Rom“ vergessen machen

Der Spanier tritt in diesem Jahr wohl zum letzten Mal bei seinem Lieblingsturnier an, auch wenn er sich am Samstag erneut nicht komplett festlegen wollte. Er wolle mindestens zu den Tenniswettbewerben der Olympischen Spiele noch einmal auf die Anlage in Roland Garros zurückkehren.