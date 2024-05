Zverev gegen Nadal: Ein Duell mit Geschichte

Zehnmal standen sich Zverev (27) und Nadal (37) bereits gegenüber, zum ersten Mal 2016, zuletzt 2022 in einem denkwürdigen Halbfinale von Roland Garros. Damals war Nadal der Topfavorit, doch Zverev brachte den Rekordsieger zwei Sätze lang an die körperlichen Grenzen - und knickte dann selbst beim Stand von 6:7 (8:10), 6:6 folgenschwer um.

Drei Siege sammelte Zverev 2019, 2020 und 2021 in Serie - und einen davon sogar auf Sand. Vor drei Jahren bezwang er Nadal im Viertelfinale des ATP-Masters in Madrid und gewann anschließend den Titel. Bei Grand-Slam-Turnieren lautet die Bilanz 0:2 - Zverev verlor als 19-Jähriger 2017 bei den Australian Open in fünf Sätzen. Vor zwei Jahren dann das Drama auf dem Court Philippe Chatrier.