Irrwitzige Panne bei Wimbledon-Auslosung! Spielerinnen miteinander vertauscht!

Krasses Missgeschick! Spielerinnen miteinander vertauscht

Die neue Turnier-Schiedsrichterin Denise Parnell kündigte an, dass der an Position 20 gesetzten Beatriz Haddad Maia aus Brasilien Position 24 im Turnierbaum zugelost wurde. Soweit so gut. Auf der offiziellen Grafik tauchte aber plötzlich der Name von Wunderkind Mirra Andreeva an Position 24 auf. Die 17-Jährige ist an 24 gesetzt, offenbar hatten die Leute aus der Technik also ihre Setz-Position mit der Position im Tableau vertauscht!