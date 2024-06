Wimbledon: Zverev startet gegen Carballes Baena

Tennis-Star Alexander Zverev startet mit einer lösbaren Aufgabe ins Turnier in Wimbledon - anders als Yannick Hanfmann. Auch der Gegner von Vorjahressieger Carlos Alcaraz ist fix.

Tennis-Star Alexander Zverev startet mit einer lösbaren Aufgabe ins Turnier in Wimbledon - anders als Yannick Hanfmann. Auch der Gegner von Vorjahressieger Carlos Alcaraz ist fix.

Tennis -Olympiasieger Alexander Zverev hat beim Rasen-Klassiker in Wimbledon (1. bis 14. Juli) eine machbare Erstrunden-Aufgabe erwischt.

In der zweiten Runde könnte ein Duell mit dem US-Amerikaner Marco Giron warten, in der dritten Runde könnte es der Hamburger mit dem an Position 28 gesetzten Briten Jack Draper zu tun bekommen.