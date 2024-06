Kurios! Hat Zverev bei den French Open geschummelt?

Alexander Zverev erwischte im Viertelfinale der French Open gegen den Australier Alex de Minaur einen sehr guten Tag. Er zeigte Nervenstärke, gewann zwar jeweils knapp, aber mit 6:4, 7:6, 6:4 doch glatt in drei Sätzen - und zog ins Halbfinale von Roland Garros ein. Doch eine kuriose Szene, die sich direkt vor der Partie ereignete, machte nach dem Match die Runde.

Es geht dabei um den Münzwurf des Schiedsrichters: Der Gewinner, so die Regeln, darf darüber entscheiden, ob er zu Beginn Aufschlag haben oder die Seite auswählen will.

Zverev-Szene sorgt für Wirbel

Ein Kind durfte den Wurf ausführen, die Münze rollte über den Platz an Zverev vorbei. Dumusois zum Deutschen: „Du sagst es mir, Alex.“ Zverev hob die Münze auf, die den Schläger zeigte, brachte sie zum Schiedsrichter und sagte „Schläger“. So weit, so korrekt.