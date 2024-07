"Der FC Bayern braucht einen Coach“: Zverev mit Job-Angebot an Pep Guardiola

Das Aufatmen von Alexander Zverev war beinahe in ganz London hörbar. In drei Sätzen setzte sich die deutsche Nummer eins beim Rasen-Klassiker von Wimbledon gegen Cameron Norrie durch - musste dabei allerdings einen wilden, über 25 Minuten andauernden Tiebreak sowie einen Schreckmoment überstehen.

Zverev wird bei Sieg wegen Guardiola nervös

„Als ich Pep sah, wurde ich für einige Spiele so nervös“, witzelte der 27-Jährige, im Übrigen glühender Anhänger des FC Bayern. Guardiola selbst leitete die Geschicke an der Seitenlinie des deutschen Rekordmeisters von 2013 bis 2016.

Zverev zu Guardiola: „Wenn Sie müde vom Fußball werden...“

Zverev erneuert Bayern-Anfrage - und lädt Guardiola ein

Was danach folgte, brachte die TV-Zuschauer abermals zum Lachen. Eine Turnierverantwortliche sprach Zverev auf seine FC-Bayern-Erwähnung auf dem Feld an. Guardiola schritt ein und sagte lächelnd: „Wir sind beide Bayern-München-Fans.“

Zverev klärte die Dame auf, dass Guardiola einst den FC Bayern trainierte - und wandte sich danach direkt an den Star-Trainer: “Wir brauchen dich zurück, Mann. Es ist Chaos gerade in unserem Klub.“

Was als witzige Interaktion anfing, endete mit einer Achtelfinal-Einladung von Zverev an Guardiola in dessen Box. Ob sich Sophia Thomalla also bald auf berühmte Gesellschaft freuen darf, blieb allerdings zunächst offen.