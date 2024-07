Zverev-Schreckmoment in Wimbledon! Thomalla leidet mit

Tennis-Star Alexander Zverev geht in Wimbledon im Duell mit einem Briten zu Boden und verletzt sich dabei offenbar. Auf der Tribüne leidet auch Freundin Sophia Thomalla mit.

Das sah im ersten Moment gar nicht gut aus: Alexander Zverev hat beim Rasen-Klassiker in Wimbledon für einen Schreckmoment gesorgt.

Was war passiert? Der deutsche Tennis-Star war in seinem Drittrunden-Match gegen den Briten Cameron Norrie (JETZT im Liveticker) nach gewonnenen ersten Satz beim Stand von 6:4 und 2:2 bei einer Attacke in Richtung Netz zu Boden gegangen und dort zunächst mit schmerzverzerrtem Gesicht liegengeblieben.