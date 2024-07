Mats Hummels in Wimbledon: Petkovic fühlt Ex-BVB-Star auf den Zahn

von SPORT1 07.07.2024 • 12:32 Uhr Mats Hummels verfolgt nach seinem Aus beim BVB derzeit das Wimbledon-Turnier in London. In einem Gespräch mit Andrea Petkovic gibt er Einblicke in seine längerfristigen Zukunftsgedanken.

Wohin geht die Reise von Mats Hummels nach seinem Aus bei Borussia Dortmund? Die aktuelle Antwort auf diese Frage lautet: London, England.

Hummels verfolgt das Tennis-Turnier in Wimbledon vor Ort zusammen mit Freundin Nicola Cavanis, sah er sich am Samstag das Drittrunden-Match von Novak Djokovic gegen Alexei Popyrin und das Aus von Jan-Lennard Struff gegen Daniil Medvedev an.

Amazon Prime, der übertragende Sender in Deutschland, interviewte den von Julian Nagelsmann nicht für die EM berücksichtigten Verteidiger am Rande des Turniers. Es ging dabei zwar nicht um seinen nächsten Klub - aber auf Nachfrage der früheren deutschen Topspielerin Andrea Petkovic gab Hummels Einblicke in die Gedanken über seine langfristige Zukunft.

Petkovic fragt Mats Hummels in Wimbledon aus

Die Frage, ob Hummels sich vorstellen könne, als Trainer zu arbeiteten, beantwortete der 35-Jährige zunächst ohne eine Festlegung: „Ja und nein. Also das glaube ich, macht schon Spaß.“

Petkovic wollte es dann aber genauer wissen und fragte noch einmal nach: „Eher ja oder eher nein?“ Der Weltmeister von 2014 erwiderte dann: „Eher ja, aber es bringt schon auch viel mit.“ Die Arbeit eines Trainers stelle psychisch hohe Anforderungen: „Als Spieler: Du spielst dein Spiel, gehst dann nach Hause und machst dir meistens nicht so viele Gedanken. Als Trainer bist du 24/7 drin und hast immer Überlegungen, gehst Personalentscheidungen durch und da kannst du dich ja nie rausnehmen. Das wird ja dann noch mehr an Stress, an mentalem Stress und Arbeit, als es als Spieler war.“

Für den Moment muss Hummels nur überlegen, was seine nächste Karrierestation sein soll: Nach 442 Bundesligaspielen für den FC Bayern München und den BVB wird sie voraussichtlich im Ausland liegen.