Transfer-News: Hummels zu Bayer Leverkusen? Das ist dran

Eine Grundsatzentscheidung hat Jonathan Tah offenbar schon gefällt: Er werde seinen Vertrag bei Bayer Leverkusen nicht nochmal verlängern, berichtet der kicker . Stattdessen steht Xabi Alonsos Abwehrchef, der bis 2025 an die Rheinländer gebunden ist, in engem Kontakt mit dem FC Bayern München .

Wird Hummels der Ersatz für Tah in Leverkusen

Kommt die Lösung nun ausgerechnet vom BVB? Wie der kicker am Sonntag meldete, gibt es in Leverkusen zumindest Gedankenspiele um eine Verpflichtung von Mats Hummels .

Das ist der Haken bei Hummels

Dessen Vertrag bei den Schwarz-Gelben war trotz einer starken Rückrunde nicht verlängert worden und am 30. Juni ausgelaufen. So wäre der 35-Jährige sofort und ablösefrei zu haben.

Aber: das mangelnde Tempo des Weltmeisters von 2014 passt nicht so recht in Leverkusens Vorstellungen. Schließlich glänzte Hummels bei seinem Ex-Verein meist, wenn dieser in die Defensive gedrängt wurde und tief stand, die Geschwindigkeit weniger stark ins Gewicht fiel. Bayer verteidigt dagegen gerne hoch, was ihm nicht zugutekommt.