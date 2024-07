"Verstörend anzusehen": Dieser Wimbledon-Vorfall sorgt für Diskussionen

„Das muss eine Code Violation sein“

„Das muss eine Code Violation sein“, kommentierte der bekannte US-Tennisjournalist Ben Rothenberg die Szenerie - und forderte damit, Rublevs Selbstverletzung als Vergehen einzustufen, das mit einer Verwarnung und im Wiederholungsfall Punktverlust und Disqualifikation zu ahnden ist: „Rublew darf so etwas nicht tun, dass es für Fans verstörend anzusehen ist, sollte im Zweifel als Grund ausreichen.“ Was immer die Definition von unsportlichem Verhalten sei, „eine derartige Zurschaustellung wilder, selbstverletzender Gewalt“ sollte dazugehören, ergänzte er auf Nachfrage eines Fans.

Auch andere Beobachter äußerten in den sozialen Medien Irritation und teils auch Sorge, was mit Rublev los sei. Andere widersprachen der Ansicht, dass das Verhalten strafwürdig sei: „Lasst Spieler ihre Emotionen zeigen, ich will keine kalten Roboter. Natürlich sollte es nicht so weit gehen, dass er es sich selbst verletzt, aber eine Code Violation sollte es nicht sein“, antwortete ein User auf Rothenbergs Appell. Ein anderer fand: „Er hat Emotion gezeigt und nichts Respektloses gegenüber seinem Gegner getan.“