Wimbledon 2024: Zverev - Giron LIVE im TV, Stream und Ticker

Alexander Zverev kämpft in Wimbledon um den Einzug in die dritte Runde. Sein nächster Gegner ist der US-Amerikaner Marcos Giron.

Alexander Zverev hat in Wimbledon einen souveränen Start hingelegt - und will nun nachlegen. Am Donnerstag kämpft die deutsche Nummer eins um den Einzug in die dritte Runde. Das Spiel ist für ca. 17.15 Uhr angesetzt, wird aber deutlich später beginnen.