Wimbledon-Finale 2024: Alcaraz oder Djokovic - wer holt den Titel? Männer-Endspiel live im TV, Stream und Ticker

Das ändert sich nun im Finale am Sonntag ( ab 15 Uhr im LIVETICKER ), wenn er auf den an Nummer 3 gesetzten Alcaraz trifft. Der Spanier hatte den 24-maligen Grand-Slam-Sieger Djokovic im Vorjahr nach einem epischen Match über 4:42 Stunden im fünften Satz mit 6:4 niedergerungen.

So können Sie Wimbledon heute live sehen:

Wimbledon-Finale: Djokovic jagt Federer-Rekord

Alcaraz hofft: Erst Wimbledon-Sieg, dann EM-Titel für Spanien

Beide Kontrahenten weisen durchaus Parallelen auf, wie auch Djokovic aufzeigt: „Ich sehe viele Ähnlichkeiten zwischen mir und ihm, gerade was die Fähigkeit angeht, sich an den Belag anzupassen.“ Alcaraz hat in jungen Jahren bereits Major-Titel auf Rasen, Hartplatz und zuletzt in Paris auf Sand gewonnen.