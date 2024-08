Doping-Skandal: Jetzt äußert sich Sinner!

Italiens Tennisstar Jannik Sinner hat sich erstmals zu den positiven Dopingtests geäußert und jedes Fehlverhalten bestritten. „Ich weiß, dass ich nichts falsch gemacht habe“, sagte der Weltranglistenerste am Freitag in einer Pressekonferenz vor den US Open in New York: „Ich respektiere die Anti-Doping-Regeln und werde sie immer respektieren.“