Tennis-Star enthüllt abscheuliche Hassnachrichten

Tennisprofi Caroline Garcia enthüllt schockierende Hassnachrichten, die sie nach ihrer Niederlage bei den US Open erhalten hat. Die Französin fordert strengere Maßnahmen gegen Hass im Internet.

Nach ihrer Erstrundenniederlage bei den US Open hat die französische Tennis spielerin Caroline Garcia Hunderte von Hassbotschaften erhalten und diese öffentlich gemacht.

In einem emotionalen Beitrag auf Instagram erklärte die 30-Jährige, dass sie trotz ihrer Erfahrung und ihrer Fähigkeit, mit solchen Angriffen umzugehen, zutiefst verletzt sei.

Größere Sorgen bereitet Garcia jedoch, was diese Art von Nachrichten für junge, aufstrebende Spielerinnen bedeuten könnten, die möglicherweise noch nicht die gleichen Schutzmechanismen für ihre psychische Gesundheit besitzen.

Garcia verlor in der ersten Runde des Grand-Slam-Turniers in New York mit 1:6, 4:6 gegen die Mexikanerin Renata Zarazúa. Danach erhielt sie zahlreiche beleidigende und drohende Nachrichten. Einige davon wünschten ihrer Mutter den Tod, andere forderten Garcia auf, sich selbst zu schaden.