US Open 2024: Zverev gegen Muller heute live im TV, Stream & Ticker

SPORT1 28.08.2024 • 15:30 Uhr Bei den US Open steht die zweite Runde auf dem Programm. Alexander Zverev trifft nach einem nicht ganz reibungslosen Auftakt auf den Franzosen Alexandre Muller.

Der Auftakt von Alexander Zverev bei den US Open ist geglückt. Nach dem enttäuschenden Viertelfinalaus beim olympischen Tennisturnier peilt der deutsche Tennisstar in New York seinen ersten Grand Slam-Titel an.

So können Sie die US Open mit Alexander Zverev heute live sehen:

TV : Sky

: Sky Stream : sportdeutschland.tv

: sportdeutschland.tv Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Am Montag setzte sich Zverev in Runde eins in vier Sätzen gegen Landsmann Maximilian Marterer durch. Dabei musste der 27-Jährige nur phasenweise an seine Leistungsgrenze gehen.

Zverev bei den US Open: Gemischte Gefühlte zum Auftakt

Dennoch haderte Zverev insbesondere im zweiten Satz mit seinem Spiel, schimpfte zwischenzeitig - und gab diesen ab. Danach war der Hamburger aber nicht mehr aufzuhalten und nutzte nach rund drei Stunden Spielzeit seinen ersten Matchball zum Sieg.

Ganz glatt verlaufen die ersten Tage in New York für Zverev indes nicht. Die deutsche Nummer eins klagt über akute Schlafprobleme in der „Stadt, die niemals schläft“.

Nun wartet am Mittwoch (ab ca. 18.15 Uhr im SPORT1-Liveticker) in der zweiten Runde der US Open der Franzose Alexandre Muller auf Zverev. Die Partie findet als zweite Partie im Louis Armstrong Stadium statt.

Muller hatte sich am Montag ebenfalls in vier Sätzen gegen den Australier Adam Walton durchgesetzt. Die Ausgangslage vor dem Match ist aber klar: Zverev, aktuell Vierter im ATP-Ranking, geht als Favorit in das Duell mit dem Franzosen (Nr. 77).

Zverev: Bittersüße Erinnerungen an 2020

Zwar kann Zverev bereits 22 ATP-Titel sein Eigen nennen, ein Sieg bei einem Grand-Slam-Turnier fehlt in seiner Vita dennoch weiterhin. Am nächsten dran war der Hamburger bei den French Open in diesem Jahr, als Zverev erst im Finale verlor.

Doch auch an die US Open, die gleichzeitig den letzten Grand Slam des Jahres markieren, hat er gute Erinnerungen – zumindest auf dem Papier: Auf der Anlage von Flushing Meadows unterlag Zverev erst Dominic Thiem aus Österreich im Endspiel nach fünf Sätzen.