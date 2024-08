US Open: Tennis-Profi kollabiert - Gegner mit rührender Geste

Der Japaner Yoshihito Nishioka kollabiert in der ersten Runde der US Open. Er muss mit dem Rollstuhl weggebracht werden. Sein Gegner sorgt für eine rührende Szene.

Bei den US Open herrschen mit den hohen Temperaturen keine einfachen Bedingungen. In einem kräftezehrenden Erstrundenspiel brach der Japaner Yoshihito Nishioka zusammen. Der 28-Jährige befand sich im fünften Satz gegen den Serben Miomir Kecmanovic, als er sich unter Schmerzen krümmte und schließlich kollabierte.

US Open: Krämpfe führen zum Zusammenbruch

Angesichts anhaltender körperlicher Schmerzen trete er nicht mehr im Doppel an und kehre in seine Heimat zurück, kündigte Nishioka abschließend an. Indes wird Kecmanovic in der zweiten Runde auf den Italiener Lorenzo Musetti treffen.