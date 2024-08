Vor US Open: Tennis-Star trennt sich von Trainer

SPORT1 23.08.2024 • 15:01 Uhr Kurz vor den US Open trennt sich eine Turnier-Favoritin von ihrem Trainer. Eine Begründung liefert sie nicht.

Kurz vor dem Start der US Open hat sich die Weltranglistenvierte Elena Rybakina von ihrem langjährigen Trainer getrennt. Wie die 25-Jährige auf Instagram mitteilte, gehen sie und Stefano Vukov nach fünf gemeinsamen Jahren ab sofort getrennte Wege.

„Hallo an alle. Nach fünf Jahren arbeiten Stefano und ich nicht mehr zusammen. Ich danke ihm für seine Arbeit auf dem Platz und wünsche ihm für seine Zukunft alles Gute. Danke für eure Unterstützung“, schrieb die Kasachin.

Eine Begründung, warum sie sich von ihrem Trainer getrennt hat, lieferte der Tennis-Star indes nicht.

Rybakina war seit 2019 von Vukov trainiert wordem. In dieser Zeit wurde die 25-Jährige zu einer der besten Tennisspielerinnen der Welt und gewann einige hochdotierte Titel.

Zu ihrem größten Erfolg zählt der Gewinn des Grand-Slams in Wimbledon im Jahr 2022, ein Jahr später war sie zudem bei den WTA-Turnieren in Indian Wells und in Rom siegreich.

Das Verhältnis zwischen Rybakina und ihrem Coach war in der Vergangenheit immer wieder Gegenstand von medialen Diskussionen. Die Vorwürfe an Vukov: Die scharfen Ansagen an seine Spielerin während ihrer Matches seien respektlos. Bisher hatte die Weltranglistenvierte ihren Trainer immer verteidigt.