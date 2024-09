SPORT1 03.09.2024 • 18:03 Uhr Rafael Nadal verteidigt Jannik Sinner nach dessen positivem Dopingtest. Er traut dem Italiener keine böse Absicht zu.

Der spanische Tennisstar Rafael Nadal hat den Weltranglistenersten Jannik Sinner nach dessen positivem Dopingtest verteidigt. In einem Interview in der spanischen Talkshow El Hormiguero zeigte der 22-malige Grand-Slam-Sieger Verständnis für den Italiener und betonte, dass er nicht an eine bewusste Einnahme von Dopingmitteln glaube.

„Ich habe eine Tugend oder ein Manko. Das ist, dass ich am Ende immer an das Gute der Menschen glaube. Ich kenne Sinner, ich glaube nicht, dass er jemals dopen wollte“, sagte der 38-Jährige. Er vertraue den Entscheidungen der Anti-Doping-Gremien, die den Fall untersucht haben.

Sinner angeblich versehentlich gedopt

Im März dieses Jahres war Sinner positiv auf das anabole Steroid Clostebol getestet worden, ein von den Tennis-Autoritäten bestelltes, privatwirtschaftliches Tribunal in London sprach ihn jedoch frei. Der Italiener erklärte, die verbotene Substanz versehentlich in seinen Körper gelangt - durch einen Masseur, der eine eigene Fingerwunde mit einem Spray behandelt hätte, das die Substanz enthalten hätte. Sinner trennte sich vor den US Open von dem Masseur.

Trotz des Freispruchs für Sinner gab es Kritik an der Entscheidung, zumal in ähnlichen Fällen auch andere Spieler provisorisch gesperrt wurden. Auch Novak Djokovic äußerte sich zu dem Fall und forderte „klare Protokolle“ und „standardisierte“ Vorgehensweisen bei Dopingfällen. Bei SPORT1 wunderte sich auch der deutsche Doping-Experte Fritz Sörgel verwundert über den Freispruch (“Das stinkt zum Himmel!“) - und zeigte sich mit Blick auf die Frage, ob Sinners Version der Dinge glaubwürdig ist, skeptischer als Nadal und das Tribunal.

Nadal hingegen findet: „Am Ende ist Gerechtigkeit Gerechtigkeit und ich glaube an Gerechtigkeit“. Der Spanier betonte, dass er die Meinung anderer respektiere, blieb aber bei seiner Meinung, dass Sinner keine Sonderbehandlung erhalten habe. Zuvor hatte sich bereits Toni Nadal, Rafaels Onkel und ehemaliger Trainer, von Sinners Unschuld überzeugt gezeigt.