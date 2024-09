US-Open: Tiafoe vs. Fritz – Erster US-Finalist seit 18 Jahren!

SID 04.09.2024 • 06:35 Uhr Die beiden US-Amerikaner treffen im Halbfinale aufeinander. Tiafoe bezwingt Grigor Dimitrow.

Frances Tiafoe hat das Halbfinale der US Open erreicht und fordert dort den Alexander-Zverev-Bezwinger Taylor Fritz. Damit steht bereits fest, dass erstmals seit 18 Jahren ein US-Amerikaner das Finale des Grand-Slam-Turniers in New York bestreiten wird. Damals, 2006, hatte Andy Roddick im Finale gespielt, das er in vier Sätzen gegen den Schweizer Roger Federer verlor.

Tiafoes Weg ins Halbfinale

Tiafoe, der 2022 erstmals ins Halbfinale in New York eingezogen war, setzte sich in seinem Viertelfinale gegen den Bulgaren Grigor Dimitrow durch. Der 26-Jährige profitierte beim 6:3, 6:7 (5:7), 6:3, 4:1 von einer verletzungsbedingten Aufgabe seines sieben Jahre älteren Konkurrenten.

Schwierige Bilanz gegen Fritz