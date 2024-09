US-Open: Zverevs bittere Selbstkritik nach Viertelfinal-Aus

Nach seiner Viertelfinal-Niederlage bei den US Open hadert Alexander Zverev vor allem mit seiner „schrecklichen“ Rückhand.

Ein ratloser Alexander Zverev ist nach seinem Ausscheiden im Viertelfinale der US Open hart mit sich ins Gericht gegangen. „Es war einfach nur bodenlos, ich habe nichts getan, womit ich den Sieg verdient gehabt hätte, so einfach ist das“, sagte der deutsche Tennis-Star mehr verärgert als frustriert nach seiner Niederlage in vier Sätzen gegen den Amerikaner Taylor Fritz. Sein Traum vom ersten Grand-Slam-Titel bleibt unerfüllt.