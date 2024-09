US-Open: Auf wen Zverev-Bezwinger Fritz nun trifft

SID 04.09.2024 • 06:35 Uhr Taylor Fritz kann sich nach seinem Coup über Alexander-Zverev bei den US Open im Halbfinale auf einen Landsmann freuen. Das hat auch historische Auswirkungen auf das Endspiel.

Frances Tiafoe hat das Halbfinale der US Open erreicht und fordert dort den Alexander-Zverev-Bezwinger Taylor Fritz. Damit steht bereits fest, dass erstmals seit 18 Jahren ein US-Amerikaner das Finale des Grand-Slam-Turniers in New York bestreiten wird. Damals, 2006, hatte Andy Roddick im Finale gespielt, das er in vier Sätzen gegen den Schweizer Roger Federer verlor.

Tiafoes Weg ins Halbfinale

Tiafoe, der 2022 erstmals ins Halbfinale in New York eingezogen war, setzte sich in seinem Viertelfinale gegen den Bulgaren Grigor Dimitrow durch. Der 26-Jährige profitierte beim 6:3, 6:7 (5:7), 6:3, 4:1 von einer verletzungsbedingten Aufgabe seines sieben Jahre älteren Konkurrenten.

Schwierige Bilanz gegen Fritz

Gegen Fritz hat Tiafoe eine schlechte Bilanz. Sechs der bisherigen sieben Duelle verlor er - sein einziger Sieg in diesem Vergleich ist bereits acht Jahre her. Zum zweiten Mal werden sich die beiden in einem Grand-Slam-Match gegenüber stehen.